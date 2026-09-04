Chandigarh News: चाकू की नोक पर दिनदहाड़े लूट, 24 घंटे में दो गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:29 AM IST
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चंडीगढ़। मनीमाजरा के शिवालिक गार्डन के पास चाकू की नोक पर युवक से लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पिपलीवाला टाउन निवासी अमित (25) और वेल्डिंग वाली गली निवासी अभिषेक उर्फ काकू (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने चाकू, पीड़ित के दस्तावेज और 400 रुपये बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार, दो सितंबर को दोपहर दो बजे शांति नगर निवासी दिनेश घर लौट रहे थे। शिवालिक गार्डन के पास पीछे से आए दोनों युवकों ने उन्हें दबोच लिया। एक ने गर्दन पर चाकू लगाया। विरोध करने पर हाथ और सीने पर वार किए और काला पर्स छीनकर भाग निकले। पर्स में करीब एक हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज थे।
मनीमाजरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विशेष टीम बनाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूरी करते हैं। उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
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पुलिस के अनुसार, दो सितंबर को दोपहर दो बजे शांति नगर निवासी दिनेश घर लौट रहे थे। शिवालिक गार्डन के पास पीछे से आए दोनों युवकों ने उन्हें दबोच लिया। एक ने गर्दन पर चाकू लगाया। विरोध करने पर हाथ और सीने पर वार किए और काला पर्स छीनकर भाग निकले। पर्स में करीब एक हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज थे।
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मनीमाजरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विशेष टीम बनाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूरी करते हैं। उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।