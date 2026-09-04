पंजाब मुख्यमंत्री सेहत योजना: अब डिजिटल हेल्थ कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे लाभार्थी, नहीं जाना होगा केंद्र

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) ने नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल से अपना हेल्थ कार्ड डिजिटल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं।

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इस सुविधा से पात्र लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड की प्रति प्राप्त करने के लिए किसी केंद्र पर नहीं जाना होगा। लाभार्थी का वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी पूरा होने के बाद कार्ड ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसे मोबाइल फोन में सुरक्षित रखा जा सकता है या प्रिंट भी किया जा सकता है। हेल्थ कार्ड प्राप्त करने के तीन आसान चरण हैं। इनमें विवरण दर्ज करना, सुरक्षित ओटीपी सत्यापन और फिर कार्ड डाउनलोड करना शामिल है। लाभार्थी अपनी फैमिली आईडी, हेल्थ कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं। प्रमाणीकरण पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार से जुड़े ओटीपी के माध्यम से होता है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, वेरीफाई किए हुए कार्ड को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने से पहले अपना फोटो-आधारित वेरिफिकेशन या ई-केवाईसी पूरा करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों की अपडेट की गई फोटो वेरीफाई की जा सकती है। कार्ड जनरेट करने से पहले आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। केवल कार्ड डाउनलोड कर लेना प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने का विकल्प नहीं है।यह डिजिटल कार्ड सुविधा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करती है। मोबाइल फोन से कार्ड तक पहुंच होने से कागजी कार्रवाई कम होगी और केंद्रों पर जाने की आवश्यकता घटेगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के समय आवश्यक दस्तावेज तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित होगी। लाभार्थियों को केवल एसएचए पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए और ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए।