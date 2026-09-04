कैग की रिपोर्ट से हुआ भाजपा के राज में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा : अभय

चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कैग की रिपोर्ट से भाजपा के राज में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है।यहां जारी बयान में चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर कैग ने भी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार सेल टैक्स, स्टांप ड्यूटी और परिवहन से संबंधित 143 इकाइयों में करीब 1000 करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं। 266 कृषि भूमि पंजीकरण में 34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्लॉटों की गलत रजिस्ट्री भी की गई। आरटीए पंचकूला में नियंत्रक अधिकारी द्वारा 5.5 करोड़ रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है और उसी पैसे को घाेटालों के जरिये हड़पा जा रहा है।