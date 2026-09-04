Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में 7 से 13 सितंबर तक एजुसेट प्रसारण कार्यक्रम स्थगित

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विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार हरियाणा एजुसेट चैनलों पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। एक चैनल कक्षा एक से दस तक के छात्रों के लिए था। दूसरा चैनल कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए था। निदेशालय ने आश्वस्त किया है कि नया कार्यक्रम जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। स्कूल के समय के दौरान छात्र और शिक्षक डीडी पीएम ई-विद्या चैनलों (हरियाणा 83 से 87) पर प्रसारण देख सकते हैं। यह सुविधा केबल और डीटीएच नेटवर्क पर उपलब्ध है।

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चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 7 सितंबर से 13 सितंबर तक के एजुसेट प्रसारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। हालांकि छात्रों व शिक्षकों के लिए वैकल्पिक माध्यमों से पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था की गई है।