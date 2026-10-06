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Chandigarh News: विरोध के बाद खुला शिवालिक एन्क्लेव का बंद रास्ता

Wed, 04 Nov 2026 02:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:21 AM IST
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Blocked path at Shivalik Enclave opened following protests
मनीमाजरा। शिवालिक एन्क्लेव एनएसी से पंचकूला जाने वाले पुराने रास्ते पर बनी पुलिया को कुछ स्थानीय लोगों ने गेट पर वेल्डिंग कर बंद कर दिया। लोहे की रोड लगाकर रास्ता रोकने की सूचना पर मनीमाजरा और पंचकूला के लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। इसके बाद गेट खुलवाकर रास्ता दोबारा आवाजाही के लिए खोल दिया गया। जानकारी के अनुसार, शिवालिक एन्क्लेव के निर्माण के समय से यह पुलिया मौजूद है। पहले यहां से चार पहिया वाहन भी गुजरते थे, लेकिन बाद में रास्ता छोटा कर दिया गया और केवल दोपहिया वाहनों की आवाजाही रह गई। लोगों ने सवाल उठाया कि पहले से इस्तेमाल हो रहे रास्ते को पूरी तरह बंद करने का अधिकार किसे है।
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विरोध बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह टीम के साथ पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की। फिलहाल रास्ता खुलने से मनीमाजरा और पंचकूला के लोगों को राहत मिली है।
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