दिल्ली से तजिंदर बग्गा गिरफ्तार: भाजपा नेता के पिता का आरोप-पंजाब पुलिस ने मुझे मुंह पर पंच मारा 

भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएएस नगर पुलिस की एसआईटी आगे की जांच कर रही है। बग्गा को दोपहर एक बजे मोहाली जिला अदालत में पेश किया जाएगा।

Delhi | Today morning, 10-15 police personnel came to our home & dragged Tajinder out. When I picked up my mobile phone to record a video of the incident, police took me to another room & punched me in the face: Preetpal Singh Bagga, father of BJP leader Tajinder Pal S Bagga pic.twitter.com/TsmXymFw7H