डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा एआई, इलाज को बनाएगा और बेहतर : प्रो. अजित कुमार

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‘एआई इन हेल्थकेयर’ विषय पर बोलते हुए प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि एआई मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक जानकारी का तेजी से विश्लेषण कर सकता है। इससे डॉक्टरों को मरीज की स्थिति समझने और बेहतर उपचार संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को केवल दूसरे देशों के एआई सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय मरीजों और यहां की बीमारियों के अनुरूप अपनी तकनीक विकसित करनी होगी।संस्थान की बढ़ती क्षमता और मरीजों के भरोसे को बड़ी उपलब्धिपीजीआई निदेशक प्रो. विवेक लाल ने संस्थान की बढ़ती क्षमता और मरीजों के भरोसे को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नए केंद्रों के शुरू होने से पीजीआई में करीब 800 बेड बढ़े हैं और कुल क्षमता 3,000 बेड हो गई है। खास बात यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद वेटिंग लिस्ट लगातार कम हो रही है। बीएचयू के साथ संस्थागत सहयोग पर प्रो. विवेक लाल ने कहा कि बीएचयू के लिए हर प्रकार की सहायता का वादा करते हैं। आप बस बताइए और हम उसे पूरा करेंगे।उत्कृष्ट सेवा के लिए 35 कर्मचारी सम्मानितसमारोह में उत्कृष्ट सेवा के लिए 35 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें अलेल सिंह नेगी, सुशील कुमार, भूराम सिंह, सते सिंह, प्रताप चंद, दुर्गा सिंह, किरण पाल, विनोद कुमार, धन सिंह, दीपक, सोनू, काली दास, राजिंदर सिंह, सुरिंदर कुमार, परमजीत सिंह, अशोक कुमार, रवजीत सिंह, ललिता अरोड़ा, अश्विनी कुमार, मनदीप सैनी, ओमिंदर कुमार, रजनी गुप्ता, रीता, ज्योति, मनप्रीत कौर, रजनी, राजेश, ललित चंद्र पंत, सचिन शर्मा, श्वेता, विवेक कुमार, सुरभि शर्मा, सौरभ शर्मा, अंबिका सैनी और आनंद यादव शामिल रहे।