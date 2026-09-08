Chandigarh News: मरीज देखभाल भत्ता 25% बढ़ा, 8 हजार कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

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यह भत्ता अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के सीधे संपर्क में रहकर काम करने वाले गैर-मंत्रालयी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इनमें लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, वार्ड सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, ड्रेसर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य पात्र पद शामिल हैं। कर्मचारी की मुख्य ड्यूटी मरीजों की देखभाल, नियमित रूप से मरीजों के संपर्क में रहने या संक्रमित सामग्री और उपकरणों को संभालने से जुड़ी होना जरूरी है। जीएमसीएच-32, जीएमएसएच-16 और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी है। प्रशासन के फैसले से करीब 8 हजार पात्र कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन

यह भत्ता अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के सीधे संपर्क में रहकर काम करने वाले गैर-मंत्रालयी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इनमें लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, वार्ड सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, ड्रेसर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य पात्र पद शामिल हैं। कर्मचारी की मुख्य ड्यूटी मरीजों की देखभाल, नियमित रूप से मरीजों के संपर्क में रहने या संक्रमित सामग्री और उपकरणों को संभालने से जुड़ी होना जरूरी है। जीएमसीएच-32, जीएमएसएच-16 और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी है। प्रशासन के फैसले से करीब 8 हजार पात्र कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

चंडीगढ़। अस्पतालों में मरीजों की सेवा के बीच दिन-रात ड्यूटी करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मरीज देखभाल भत्ता और अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता में 25 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे करीब 8 हजार पात्र कर्मचारियों को हर महीने 1,025 से 1,325 रुपये तक अधिक मिलेंगे। खास बात यह है कि नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को दो साल से अधिक अवधि का बकाया मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।