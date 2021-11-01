Chandigarh News: बिना रिकॉर्ड बिक रहीं प्रतिबंधित दवाएं, मेडिकल स्टोर पर छापा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
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चंडीगढ़। ड्रग कंट्रोल विंग ने मानकों की अनदेखी करने पर दो मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की है। सोमवार को मलोया की मथारू मार्केट स्थित बाबा मेडिकोज पर छापा मारा गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गईं। वहीं, दड़वा स्थित शुक्ला मेडिकोज का लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 जुलाई 2026 को हुए निरीक्षण के आधार पर की गई।
बाबा मेडिकोज पर यह कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर अमित लखनपाल और तजिंदर सिंह ने की। विभाग के अनुसार, मेडिकल स्टोर संचालक जब्त दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। जांच में कुल नौ तरह की आदत डालने वाली दवाएं मिलीं। इनमें ट्रामाडोल, टैपेंटाडोल, प्रेगाबालिन, अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम शामिल हैं। स्टोर से 565 टैबलेट, 257 कैप्सूल और 3 एमटीपी किट जब्त की गईं। जब्त सामान की बाजार कीमत करीब 21 हजार रुपये बताई गई है। फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है।
शुक्ला मेडिकोज पर कार्रवाई
23 जुलाई 2026 को हुए निरीक्षण के दौरान दड़वा स्थित शुक्ला मेडिकोज से 1,766 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद हुए थे। इन कैप्सूलों की कीमत करीब 20 हजार रुपये आंकी गई है। मनकों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। इस निलंबन अवधि के दौरान दुकान बंद रहेगी।
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बाबा मेडिकोज पर यह कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर अमित लखनपाल और तजिंदर सिंह ने की। विभाग के अनुसार, मेडिकल स्टोर संचालक जब्त दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। जांच में कुल नौ तरह की आदत डालने वाली दवाएं मिलीं। इनमें ट्रामाडोल, टैपेंटाडोल, प्रेगाबालिन, अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम शामिल हैं। स्टोर से 565 टैबलेट, 257 कैप्सूल और 3 एमटीपी किट जब्त की गईं। जब्त सामान की बाजार कीमत करीब 21 हजार रुपये बताई गई है। फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है।
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शुक्ला मेडिकोज पर कार्रवाई
23 जुलाई 2026 को हुए निरीक्षण के दौरान दड़वा स्थित शुक्ला मेडिकोज से 1,766 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद हुए थे। इन कैप्सूलों की कीमत करीब 20 हजार रुपये आंकी गई है। मनकों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। इस निलंबन अवधि के दौरान दुकान बंद रहेगी।
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