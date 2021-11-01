Chandigarh News: बिना रिकॉर्ड बिक रहीं प्रतिबंधित दवाएं, मेडिकल स्टोर पर छापा

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बाबा मेडिकोज पर यह कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर अमित लखनपाल और तजिंदर सिंह ने की। विभाग के अनुसार, मेडिकल स्टोर संचालक जब्त दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। जांच में कुल नौ तरह की आदत डालने वाली दवाएं मिलीं। इनमें ट्रामाडोल, टैपेंटाडोल, प्रेगाबालिन, अल्प्राजोलम और क्लोनाजेपाम शामिल हैं। स्टोर से 565 टैबलेट, 257 कैप्सूल और 3 एमटीपी किट जब्त की गईं। जब्त सामान की बाजार कीमत करीब 21 हजार रुपये बताई गई है। फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है।शुक्ला मेडिकोज पर कार्रवाई23 जुलाई 2026 को हुए निरीक्षण के दौरान दड़वा स्थित शुक्ला मेडिकोज से 1,766 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद हुए थे। इन कैप्सूलों की कीमत करीब 20 हजार रुपये आंकी गई है। मनकों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस दो सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। इस निलंबन अवधि के दौरान दुकान बंद रहेगी।