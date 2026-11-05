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Chandigarh News: अंबाला में अमित शाह की सार्थक रैली आज

Thu, 05 Nov 2026 02:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:39 AM IST
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Amit Shah's significant rally in Ambala today
बरवाला। लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ अभियान के तहत गृहमंत्री अमित शाह आज अंबाला में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। जिला अध्यक्ष अजय मित्तल के नेतृत्व में जिले के सभी मंडलों और मोर्चो से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिले में अलग-अलग स्थानों से बसों में सवार होकर कार्यकर्ता और समर्थक अम्बाला के लिए रवाना होंगे। संवाद
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