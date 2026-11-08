पंजाब: अबोहर की लक्कड़ मंडी में लगी आग, बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की गाड़ियां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अबोहर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 03:11 AM IST
सार
सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं।
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विस्तार
अबोहर की लक्कड़ मंडी में सोम हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं।
अबोहर के फायर ऑफिसर वरिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर की लक्कड़ मंडी में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सात दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं।
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#WATCH | Abohar, Punjab: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at Som Hardware shop in Lakkar Mandi https://t.co/O6Oa7INyaK— ANI (@ANI) November 7, 2026
अबोहर के फायर ऑफिसर वरिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर की लक्कड़ मंडी में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सात दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं।
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#WATCH | Punjab: Fire Officer, Abohar, Barinder Singh says, "The fire broke out at Lakkar Mandi, Abohar... The cause of the fire might be a short circuit... Seven fire tenders have been deployed..." https://t.co/BuVYwcwh13— ANI (@ANI) November 7, 2026
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