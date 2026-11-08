Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Abohar, Punjab: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at Som Hardware shop in Lakkar Mandi

पंजाब: अबोहर की लक्कड़ मंडी में लगी आग, बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की गाड़ियां

Sun, 08 Nov 2026 03:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अबोहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अबोहर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 03:11 AM IST
सार

सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं। 

विज्ञापन
Abohar, Punjab: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at Som Hardware shop in Lakkar Mandi
demo - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अबोहर की लक्कड़ मंडी में सोम हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं। 
विज्ञापन

 
अबोहर के फायर ऑफिसर वरिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर की लक्कड़ मंडी में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सात दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed