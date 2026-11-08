पंजाब: अबोहर की लक्कड़ मंडी में लगी आग, बुझाने के लिए मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की गाड़ियां

#WATCH | Abohar, Punjab: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at Som Hardware shop in Lakkar Mandi https://t.co/O6Oa7INyaK — ANI (@ANI) November 7, 2026

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#WATCH | Punjab: Fire Officer, Abohar, Barinder Singh says, "The fire broke out at Lakkar Mandi, Abohar... The cause of the fire might be a short circuit... Seven fire tenders have been deployed..." https://t.co/BuVYwcwh13 — ANI (@ANI) November 7, 2026

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अबोहर के फायर ऑफिसर वरिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर की लक्कड़ मंडी में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सात दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं।