Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   AAP government's double standards regarding the ED exposed: Sampla

ईडी पर आप सरकार की दोहरी नीति बेनकाब : सांपला

Fri, 06 Nov 2026 09:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:58 PM IST
विज्ञापन
AAP government's double standards regarding the ED exposed: Sampla
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चंडीगढ़। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आम आदमी पार्टी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब ईडी पंजाब में कार्रवाई करती है तो आप नेता इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर विरोध करते हैं लेकिन राजनीतिक विरोधियों के मामलों में खुद इसी एजेंसी से जांच की मांग करते हैं।

सांपला ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश करने के बाद ईडी को एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए पत्र लिखना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मोगा में आप विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के घर ईडी की दबिश के विरोध पर भी आप नेतृत्व को घेरा। सांपला ने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजवीर घुम्मण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के पत्रों पर सरकार के रवैये का हवाला देते हुए पूछा कि आखिर जांच एजेंसियों को लेकर सरकार का मापदंड अलग-अलग क्यों है?
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed