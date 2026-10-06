Chandigarh News: सुखना चो पर बनेगा हाईलेवल पुल, 12 महीने में होगा तैयार

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मानसून में भी नहीं थमेगी आवाजाहीबापूधाम के पास मौजूदा कॉजवे संकरा होने के कारण व्यस्त समय में जाम लगता है। मानसून में सुखना झील का जलस्तर बढ़ने और फ्लडगेट खोले जाने पर चो में पानी का बहाव तेज हो जाता है। इससे निचला रास्ता जलमग्न होने पर वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ती है। लोगों को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। हाईलेवल पुल बनने से सालभर सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की उम्मीद है।450 मीटर लंबा होगा पूरा प्रोजेक्टपरियोजना के तहत कुल 450 मीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण होगा। इसमें 57 मीटर लंबा हाईलेवल पुल और दोनों ओर एप्रोच रोड बनाई जाएंगी। पुल को मौजूदा फोरलेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। दोनों कैरेजवे की चौड़ाई 9.50 मीटर होगी। इसके अलावा पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक भी बनाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होने के साथ पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा भी बेहतर होगी।