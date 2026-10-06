Chandigarh News: सुखना चो पर बनेगा हाईलेवल पुल, 12 महीने में होगा तैयार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:19 AM IST
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चंडीगढ़। मनीमाजरा से सेक्टर-26 आने-जाने वाले लोगों को जल्द ही जाम और बरसात में रास्ता बंद होने की समस्या से राहत मिलेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल ने मंगलवार को बापूधाम स्थित सुखना चो पर बनने वाले हाईलेवल पुल का शिलान्यास किया। करीब 12.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समारोह में चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद भी मौजूद रहे।
मानसून में भी नहीं थमेगी आवाजाही
बापूधाम के पास मौजूदा कॉजवे संकरा होने के कारण व्यस्त समय में जाम लगता है। मानसून में सुखना झील का जलस्तर बढ़ने और फ्लडगेट खोले जाने पर चो में पानी का बहाव तेज हो जाता है। इससे निचला रास्ता जलमग्न होने पर वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ती है। लोगों को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। हाईलेवल पुल बनने से सालभर सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की उम्मीद है।
450 मीटर लंबा होगा पूरा प्रोजेक्ट
परियोजना के तहत कुल 450 मीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण होगा। इसमें 57 मीटर लंबा हाईलेवल पुल और दोनों ओर एप्रोच रोड बनाई जाएंगी। पुल को मौजूदा फोरलेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। दोनों कैरेजवे की चौड़ाई 9.50 मीटर होगी। इसके अलावा पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक भी बनाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होने के साथ पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा भी बेहतर होगी।
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मानसून में भी नहीं थमेगी आवाजाही
बापूधाम के पास मौजूदा कॉजवे संकरा होने के कारण व्यस्त समय में जाम लगता है। मानसून में सुखना झील का जलस्तर बढ़ने और फ्लडगेट खोले जाने पर चो में पानी का बहाव तेज हो जाता है। इससे निचला रास्ता जलमग्न होने पर वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ती है। लोगों को दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। हाईलेवल पुल बनने से सालभर सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की उम्मीद है।
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450 मीटर लंबा होगा पूरा प्रोजेक्ट
परियोजना के तहत कुल 450 मीटर लंबे सड़क मार्ग का निर्माण होगा। इसमें 57 मीटर लंबा हाईलेवल पुल और दोनों ओर एप्रोच रोड बनाई जाएंगी। पुल को मौजूदा फोरलेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। दोनों कैरेजवे की चौड़ाई 9.50 मीटर होगी। इसके अलावा पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक भी बनाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होने के साथ पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा भी बेहतर होगी।
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