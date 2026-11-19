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केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार और संचार अवसंरचना को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने राज्य में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।