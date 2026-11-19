बिहार: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात, दूरसंचार विकास पर हुई चर्चा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 19 Nov 2026 04:40 PM IST
सार
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में हुई इस बैठक में बिहार में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार, संचार अवसंरचना को मजबूत बनाने और इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
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विस्तार
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार और संचार अवसंरचना को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने राज्य में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।
यह उच्च स्तरीय मुलाकात लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में आधुनिक संचार सुविधाओं का तीव्र गति से विस्तार करना था। राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने के विषयों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। संचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर राज्य में विकास की नई संभावनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई यह मुलाकात बिहार के संचार क्षेत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर
बैठक में बिहार में आधुनिक संचार सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी और नीतिगत पहलुओं पर चर्चा हुई। इसका लक्ष्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी संचार सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों से बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है।
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बैठक के बाद सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। सिंधिया ने लिखा- आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री जी से आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बिहार की विकास यात्रा, जनकल्याण और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके विचारों को जानना सुखद रहा।
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यह उच्च स्तरीय मुलाकात लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में आधुनिक संचार सुविधाओं का तीव्र गति से विस्तार करना था। राज्य में दूरसंचार अवसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने के विषयों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। संचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर राज्य में विकास की नई संभावनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई यह मुलाकात बिहार के संचार क्षेत्र के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर
बैठक में बिहार में आधुनिक संचार सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी और नीतिगत पहलुओं पर चर्चा हुई। इसका लक्ष्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी संचार सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। इन प्रयासों से बिहार में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है।
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बैठक के बाद सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। सिंधिया ने लिखा- आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री जी से आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बिहार की विकास यात्रा, जनकल्याण और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके विचारों को जानना सुखद रहा।