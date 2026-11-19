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बिहार में ज्वेलरी की दुकानें हमेशा से अपराधियों के निशाने पर रही हैं। 18 नवंबर को बेतिया के सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम में हुई घटना कोई पहली बड़ी वारदात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के अलग-अलग शहरों में ज्वेलरी शोरूम के भीतर लूटपाट की वारदातें हुई हैं। इन घटनाओं में अपराधियों का तरीका लगभग एक जैसा रहा है। ग्राहक बनकर शोरूम में घुसना, हथियारों के बल पर लोगों को बंधक बनाना और मिनटों में करोड़ों के गहने लूटकर फरार होना। इन वारदातों से यह भी साफ हो गया है कि अपराधियों के निशाने पर अब छोटी-मोटी दुकानें ही नहीं, बल्कि बड़े और प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम भी हैं।