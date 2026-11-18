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निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पिता आदरणीय नीतीश कुमार के नाम पर सिक्सलेन पुल का नामकरण हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। मेरे पिता ने बिहार की सेवा की है। उनके विकास कार्यों के प्रति यह सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह पुल बिहार के विकास की पहचान बनेगा और आने वाली पीढ़ियां नीतीश कुमार के कार्यों को याद करेंगी।कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल बिहार की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल है। इस परियोजना पर करीब 4,988.40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गंगा नदी पर बने इस पुल की मुख्य लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जबकि संपर्क पथ सहित पूरी परियोजना की लंबाई 19.76 किलोमीटर है। पुल छह लेन का है और इसकी खासियत एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे तकनीक है। इससे पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक सीधा संपर्क स्थापित होगा।पुल के चालू होने से गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने तथा उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यह पुल वरदान साबित होगा। उत्तर बिहार के किसान और व्यापारी अब कम समय में पटना पहुंच सकेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने के सवाल पर निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और वैशाली की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित है।