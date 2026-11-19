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उद्योग विभाग की ओर से होटल ताज सिटी सेंटर में 'लेवरेजिंग एफटीएज-आउटरीच प्रोग्राम' कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका तथा एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में बिहार की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी अनुपात में राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी राज्य की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। पिछले 20 वर्षों से राज्य की विकास दर दोहरे अंकों में रही है। इस अवधि में राज्य का बजट 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है।निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग जरूरी है। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' नीति के तहत हर जिले के प्रमुख उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए सड़क और हवाई संपर्क मजबूत किए जा रहे हैं। रक्सौल से हल्दिया तक नई सड़क बनाने की योजना है।राज्य में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के कृषि उत्पादों जैसे मखाना, लीची और मक्का को निर्यात के बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है। सरकार इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने पर जोर दे रही है।