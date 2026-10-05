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नई टिहरी में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी
नई टिहरी में इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों ने सोमवार को हनुमान चौक से डाइजर होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर के तिराहे पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा वोटों की चोरी कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मुरारी लाल खंडवाल ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई वर्षों से भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं, जो अब सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक वोटों की चोरी का काम जारी रहेगा, इंडिया गठबंधन से जुड़े दल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे।
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