{"_id":"6aa66752eb06924b7009d448","slug":"video-pokhari-roadside-bushes-were-blocking-the-way-pwd-has-initiated-clearing-operations-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"पोखरी: सड़क किनारे झाड़ियों ने रोक दी थी राह, लोनिवि ने शुरू कराई सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्र की लाइफ लाइन माने जाने वाले पोखरी-हापला-गोपेश्वर मोटर मार्ग पर सड़क किनारे उगी कंटीली और घनी झाड़ियों से बढ़ रही दुर्घटना की आशंका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। ईई दीपक कुमार के निर्देश पर गुनियाला से दैवखाल तक सड़क के दोनों किनारों पर उगी झाड़ियों को मजदूरों के माध्यम से हटाया जा रहा है।

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