{"_id":"6ae8573f81e1ab38980723b9","slug":"video-chamolitribute-paid-to-martyr-suraj-topal-in-falota-village-resolve-made-to-hold-a-grand-event-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"फलोटा गांव में शहीद सूरज तोपाल को दी गई श्रद्धांजलि, भव्य आयोजन का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फलोटा गांव में शहीद सूरज तोपाल को दी गई श्रद्धांजलि, भव्य आयोजन का संकल्प
कर्णप्रयाग के फलोटा गांव में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूरज तोपाल की दसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्मृति समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने शहीद की आदमकद मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, दो मिनट का मौन रखा और राष्ट्रगान गाकर संवेदनाएं प्रकट कीं। इस दौरान 'शहीद अमर रहें' के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।
कार्यक्रम में शहीद के परिजनों और क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। समिति ने आगामी वर्षों में इस आयोजन को और अधिक भव्य रूप देने का निर्णय लिया।
वक्ताओं ने कहा कि शहीद का यह अतुलनीय बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए चल रहे आंदोलनों और जन प्रतिनिधियों के संघर्ष की भी सराहना की गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।