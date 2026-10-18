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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Suspicious death of a mother and son in Sangramgarh causes a stir; husband accused of murder; IG and SP arrive at the scene.

संग्रामगढ़ में मां-बेटे की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप; आईजी और एसपी पहुंचे

Sun, 18 Oct 2026 03:00 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:00 PM IST
Suspicious death of a mother and son in Sangramgarh causes a stir; husband accused of murder; IG and SP arrive at the scene.
संग्रामगढ़ में मां-बेटे की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पति पर हत्या का आरोप; आईजी और एसपी पहुंचे।
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