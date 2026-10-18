हादसे की एक और कहानी: 15 लोगों की जान लेने वाला ट्रक गूगल मैप से देख रहा था रास्ता, चालक और मालिक गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शनिवार देर रात शीतला माता मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हादसा रात करीब 1:30 बजे चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए सड़क किनारे लाइन में लगे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक मोबाइल पर गूगल मैप की मदद से रास्ता देख रहा था। ट्रक चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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