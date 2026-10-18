पीलीभीत: मतदाता सूची में किसी का नाम गलत तो किसी का गायब, विशेष अभियान में सामने आईं तमाम खामियां

पीलीभीत जिले में विशेष मतदाता पंजीकरण के लिए शनिवार को बूथों पर लगाए गए पहले शिविर में मतदाता सूची में काफी गड़बड़ियां सामने आईं। कहीं मतदाता के नाम और पते में गलतियां मिलीं तो कहीं पति का नाम गलत दर्ज होने से महिलाएं परेशान नजर आईं। कई जगह सूची से ही मतदाताओं के नाम गायब मिले।

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शहर के अशरफ खां क्षेत्र के तीन बूथों पर करीब 30 लोग संशोधन कराने के लिए पहुंचे। वहीं, कई बूथों पर नए मतदाता बनाने के लिए आवेदन भी किए गए। दूसरी तरफ, बीसलपुर में अभियान की शुरुआत सुस्त रही। कहीं दोपहर तक एक भी मतदाता नहीं पहुंचा तो कहीं इक्का-दुक्का लोग ही वोट बनवाने आए। संवाद न्यूज एजेंसी की टीम की पड़ताल में यह स्थिति सामने आई। मतदाताओं के कम संख्या में पहुंचने पर अधिकारियों ने 24 अक्तूबर को लगने वाले दूसरे कैंप से पहले जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।अशरफ खां स्थित कैंप में बूथ संख्या 308, 309 और 310 के बीएलओ मौजूद रहे। तीनों बूथों पर पहले दिन करीब 10-10 लोग सूची में गलतियां लेकर पहुंचे। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं ने बताया कि मतदाता सूची में पति का नाम गलत लिखे होने से उन्हें परेशानी हो रही है। बीएलओ शगुफ्ता ने बताया कि ऑनलाइन सूची और निर्वाचन कार्यालय से मिली सूची के मिलान से पहले ही त्रुटियों के 113 मामले सामने आ चुके हैं। बूथ संख्या 309 की बीएलओ रमिता ने ऐसे 103 और बूथ संख्या 310 के बीएलओ अजय कुमार ने 70 मामले बताए।बीएलओ ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाएगा। आवेदनों के निस्तारण के बाद करीब एक सप्ताह में गलतियां सुधरने की उम्मीद है। इसी क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता फैजान अली खां का कहना है कि उन्होंने पूर्व में नाम संशोधन के लिए फॉर्म-8 ऑनलाइन फीड किया, लेकिन सुधार नहीं हो सका है।