दो मौतों के बाद जागेगा सिस्टम?: दो युवकों की मौत, एक जिंदगी और मौत के बीच; नानपुर में एंबुलेंस की मांग तेज

खंडवा-बड़ौदा स्टेट हाईवे पर शनिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने नानपुर की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जामोद पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में राहुल (19) और सुनील (22) की मौत हो गई, जबकि संदीप (22) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अब ग्रामीणों ने नानपुर में स्थायी एंबुलेंस व्यवस्था की मांग उठाई है।

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