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AI से फोटो एडिट कर ब्लैकमेलिंग, आरोपी महिला गिरफ्तार

Thu, 10 Sep 2026 07:07 PM IST
नीरज नरवरिया
Neeraj Narvariya नीरज नरवरिया
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:07 PM IST
Woman arrested for blackmailing using AI-edited photos.
झांसी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नवाबाद पुलिस ने AI की मदद से फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करते हुए अवैध रूप से रुपये वसूलने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी AI तकनीक की मदद से फोटो को एडिट कर संबंधित व्यक्ति को ब्लैकमेल करती थी और उससे रुपये की मांग कर वसूली करती थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना नवाबाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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