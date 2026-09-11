Bareilly News: प्रतिबंधित चीनी मांझे की 310 चरखी के साथ दो गिरफ्तार

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प्रतिबंधित चीनी मांझा के कारण आए दिन लोग घायल हो रहे हैं। मांझे की चपेट में आकर उनकी जान पर बन आ रही है। पिछले दिनों गन्ना राज्यमंत्री के भतीजे के चीनी मांझा से घायल होने के बाद से इस प्रतिबंधित मांझा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि किला पुल के नीचे दो लोग काफी तादाद में प्रतिबंधित चीनी मांझा की बिक्री करने के इरादे से खड़े हैं।सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर किला थाना क्षेत्र के खन्नू मोहल्ला निवासी विजेंद्र दिवाकर और प्रेमनगर थाना क्षेत्र के लोहान गली गुलाब नगर निवासी कृष्ण गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। विजेंद्र दिवाकर के पास से 300 और कृष्ण गोपाल के पास से 10 चरखी प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद किया गया। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि दोनों के साथियों की तलाश भी की जा रही है। आरोपी प्रतिबंधित मांझा कहां से लाए इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।