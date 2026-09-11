Bareilly News: करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत

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सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गांव करेली निवासी ममता ने पुलिस को बताया कि उनके पति शंकर लाल मजदूरी करते थे। गंगा नगर निकट गुरुद्वारा निवासी महेंद्र सिंह साहू के इन दिनों मकान का निर्माण चल रहा है। निर्माणाधीन मकान से कुछ ही दूरी पर 11 केवी की लाइन गुजर रही है। हाईटेंशन लाइन के कारण छत पर करंट आ रहा था। मकान मालिक ने हाईटेंशन लाइन को लेकर कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। बिना सुरक्षा इंतजाम के मकान का लिंटर डाला जा रहा था। सुबह सात बजे जैसे ही उनके पति छत पर गए वैसे ही करंट की चपेट में आ गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। ममता ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।