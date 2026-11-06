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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Theft of jewellery worth six crore rupees from a bullion trader in Mauranipur solved; one person arrested from Maharashtra

झांसी: मऊरानीपुर में सराफा कारोबारी के छह करोड़ के जेवर चोरी का खुलासा, महाराष्ट्र से एक गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 08:57 PM IST
नीरज नरवरिया
Neeraj Narvariya नीरज नरवरिया
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:57 PM IST
Jhansi: Theft of jewellery worth six crore rupees from a bullion trader in Mauranipur solved; one person arrested from Maharashtra
अमर उजाला ब्यूरो झांसी। मऊरानीपुर बस स्टैंड पर अमृतसर के सराफा कारोबारी गुरकीरत सिंह के करोड़ों रुपये के जेवर और नकदी से भरे दो बैग चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मऊरानीपुर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पिता और साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.40 लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं, चोरी की रकम में से अलग-अलग बैंक खातों में जमा 17.06 लाख रुपये फ्रीज कराए गए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
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