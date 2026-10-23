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ऑडी से कुचल हलवाई की हत्या में अलीगढ़ भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष का भतीजा अरेस्ट

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 23 Oct 2026 06:02 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 06:02 PM IST







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भाजपा नेता की ऑडी कार से कुचल कर हलवाई मनोज की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवराज सिंह के भतीजे विक्रांत को गिरफ्तार किया। एसएसपी नीरज जादौन ने इसकी जानकारी दी। ... और पढ़ें

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