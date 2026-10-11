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नयागांव पंच मूर्ति शिव मंदिर में भागवत कथा का समापन

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:34 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:34 AM IST







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नयागांव पंच मूर्ति शिव मंदिर में सात से चली श्रीमद्भागवत का विधिवत समापन हो गया। इस दौरान कथा वाचक एपी. कौशिक के भजनों पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए। ... और पढ़ें

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