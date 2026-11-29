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यात्रा संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाशोत्सव समारोह कमेटी और पंजाब सर्व समाज समरसता समिति के संयुक्त तत्वावधान में निकाली जा रही है।

मंगलवार सुबह 11:30 बजे ढकोली शिव मंदिर में स्वागत समारोह होगा।इसमें भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संवाद

जीरकपुर। संत गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही ‘सांझीवालता यात्रा’ का 1 दिसंबर को जीरकपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा।