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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Uproar in emergency ward of Kapurthala Civil Hospital two groups clashed

कपूरथला सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा

Sat, 05 Sep 2026 09:48 AM IST
चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Chandigarh-Punjab Bureau चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 09:48 AM IST
Uproar in emergency ward of Kapurthala Civil Hospital two groups clashed
कपूरथला के थाना सुभानपुर के अंतर्गत गांव बूटां में देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद सिविल अस्पताल में भी जमकर हंगामा हो गया। गांव में हुई मारपीट में घायल कुछ युवकों को सिविल अस्पताल कपूरथला लाया गया था।  इसी दौरान दोनों पक्षों के कुछ युवक अस्पताल पहुंच गए और इमरजेंसी वार्ड में दोबारा भिड़ गए। इस दौरान करीब 8 से 10 लोग घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार, गांव बूटां में देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था। मारपीट में घायल युवकों को सिविल अस्पताल लाया गया। 
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