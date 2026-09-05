{"_id":"6a9b97fab50e492d3d06af25","slug":"video-uproar-in-emergency-ward-of-kapurthala-civil-hospital-two-groups-clashed-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

कपूरथला के थाना सुभानपुर के अंतर्गत गांव बूटां में देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद सिविल अस्पताल में भी जमकर हंगामा हो गया। गांव में हुई मारपीट में घायल कुछ युवकों को सिविल अस्पताल कपूरथला लाया गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के कुछ युवक अस्पताल पहुंच गए और इमरजेंसी वार्ड में दोबारा भिड़ गए। इस दौरान करीब 8 से 10 लोग घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार, गांव बूटां में देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था। मारपीट में घायल युवकों को सिविल अस्पताल लाया गया।

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