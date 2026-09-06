उदयपुर: थाली में कॉकरोच दिखा तो शिकायत करना पड़ा भारी, टूरिस्ट से रेस्टोरेंट स्टाफ ने की मारपीट

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जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद निवासी जयेश पटेल (35) शनिवार रात अपने परिवार के साथ देहलीगेट स्थित मीरा रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। परिवार में जयेश समेत कुल 8 लोग थे, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल थीं। खाना खाते समय परिवार को थाली में कॉकरोच जैसा कुछ दिखाई दिया। जयेश ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट संचालक और स्टाफ से की। आरोप है कि स्टाफ ने कॉकरोच होने से इनकार करते हुए उसे ‘बड़ी इलायची’ बताया।स्टाफ ने कहा कि वह उस चीज को रसोई में ले जाकर धोकर दिखाता है। जयेश को आशंका हुई कि थाली अंदर ले जाने के बाद कथित तौर पर सबूत मिटाया जा सकता है। इसी बात को लेकर रेस्टोरेंट स्टाफ और जयेश के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। रेस्टोरेंट में मौजूद अन्य ग्राहक भी माहौल बिगड़ता देखकर बाहर निकल आए। आरोप है कि इसी दौरान रेस्टोरेंट संचालक और स्टाफ ने जयेश पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी।मारपीट में जयेश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट लगी और खून निकलने लगा। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए एमबी अस्पताल ले जाया गया। घटना के दौरान मौके पर एक पुलिसकर्मी के मौजूद होने की भी बात सामने आई है। हालांकि, आरोप है कि पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे लोगों को रोक नहीं सका। सामने आए वीडियो में भी विवाद और मारपीट का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है।घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है। धानमंडी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। धानमंडी थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि खाने में कॉकरोच दिखाई देने के बाद विवाद हुआ था। इस दौरान जयेश पटेल घायल हुए हैं। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।