Noida News: ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत

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रेलवे स्टेशन के पास करीब 9 दिन पहले तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान शनिवार देर रात मौत हो गई। राजपुर कला गांव निवासी दिनेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बहन मुनेश (60) 29 अगस्त को किसी काम से दनकौर रेलवे स्टेशन के पास गई थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। शनिवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।