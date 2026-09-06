Roorkee News: घर में घुसकर मारपीट करने में मामले में प्राथमिकी दर्ज
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:34 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:34 PM IST
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मंगलौर। कोतवाली क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव में दो दिन पूर्व हुए विवाद के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर सात नामजद समेत कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना 3 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की है। मन्नाखेड़ी निवासी सावन कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कुछ लोगों ने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके घर में जबरन घुसकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज भी की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दीपक, अनिकेत, आकाश, नितिन, ममता, बालेंद्र, छोटन और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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