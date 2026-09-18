जयपुर में 'इशारा' देकर लूट ली इनोवा: बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर बनाया निशाना, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

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एसआई रामफूल के अनुसार, लूट की वारदात टोंक जिले के निवाई निवासी विकास चौधरी के साथ हुई। विकास टैक्सी चलाता है। गुरुवार रात करीब 8:15 बजे वह अपनी इनोवा टैक्सी लेकर जा रहा था। इसी दौरान खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन युवक आए। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने टैक्सी के पास से गुजरते समय हाथ से इशारा किया। उसने विकास को बताया कि उसकी गाड़ी के पीछे कुछ लगा हुआ है। इस पर विकास ने टैक्सी रोक दी और गाड़ी के पीछे की तरफ देखने के लिए नीचे उतर गया।पुलिस के अनुसार, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों में से एक युवक टैक्सी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, बदमाश इनोवा लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार उसके दोनों साथी भी उसके साथ निकल गए। अचानक हुई इस वारदात से ड्राइवर के होश उड़ गए। विकास ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। लूट की जानकारी मिलने के बाद खोह नागोरियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसे धोखे में रखकर गाड़ी से नीचे उतारा और इसके बाद इनोवा लूटकर फरार हो गए।ये भी पढ़ें-पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अब वारदात के तरीके और बदमाशों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही, जिस दिशा में बदमाश कार लेकर भागे, उस रूट पर भी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की बाइक और लूटी गई इनोवा के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।