जयपुर में 'इशारा' देकर लूट ली इनोवा: बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर बनाया निशाना, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 03:38 PM IST
सार
जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी के पीछे कुछ लगा होने का झांसा देकर नीचे उतारा और उसकी इनोवा टैक्सी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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विस्तार
जयपुर में बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर को धोखे से गाड़ी से नीचे उतारकर उसकी इनोवा टैक्सी लूट ली। वारदात को बाइक सवार तीन बदमाशों ने अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले टैक्सी के पीछे कुछ लगा होने का इशारा कर ड्राइवर को भ्रमित किया। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी रोककर पीछे देखने के लिए नीचे उतरा, बदमाशों ने मौका पाकर इनोवा लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने खोह नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी है।
इनोवा टैक्सी ले जा रहा था युवक
एसआई रामफूल के अनुसार, लूट की वारदात टोंक जिले के निवाई निवासी विकास चौधरी के साथ हुई। विकास टैक्सी चलाता है। गुरुवार रात करीब 8:15 बजे वह अपनी इनोवा टैक्सी लेकर जा रहा था। इसी दौरान खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन युवक आए। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने टैक्सी के पास से गुजरते समय हाथ से इशारा किया। उसने विकास को बताया कि उसकी गाड़ी के पीछे कुछ लगा हुआ है। इस पर विकास ने टैक्सी रोक दी और गाड़ी के पीछे की तरफ देखने के लिए नीचे उतर गया।
इनोवा लेकर फरार हुए बदमाश
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों में से एक युवक टैक्सी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, बदमाश इनोवा लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार उसके दोनों साथी भी उसके साथ निकल गए। अचानक हुई इस वारदात से ड्राइवर के होश उड़ गए। विकास ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। लूट की जानकारी मिलने के बाद खोह नागोरियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसे धोखे में रखकर गाड़ी से नीचे उतारा और इसके बाद इनोवा लूटकर फरार हो गए।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अब वारदात के तरीके और बदमाशों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही, जिस दिशा में बदमाश कार लेकर भागे, उस रूट पर भी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की बाइक और लूटी गई इनोवा के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।
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इनोवा टैक्सी ले जा रहा था युवक
एसआई रामफूल के अनुसार, लूट की वारदात टोंक जिले के निवाई निवासी विकास चौधरी के साथ हुई। विकास टैक्सी चलाता है। गुरुवार रात करीब 8:15 बजे वह अपनी इनोवा टैक्सी लेकर जा रहा था। इसी दौरान खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन युवक आए। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने टैक्सी के पास से गुजरते समय हाथ से इशारा किया। उसने विकास को बताया कि उसकी गाड़ी के पीछे कुछ लगा हुआ है। इस पर विकास ने टैक्सी रोक दी और गाड़ी के पीछे की तरफ देखने के लिए नीचे उतर गया।
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इनोवा लेकर फरार हुए बदमाश
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों में से एक युवक टैक्सी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, बदमाश इनोवा लेकर मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार उसके दोनों साथी भी उसके साथ निकल गए। अचानक हुई इस वारदात से ड्राइवर के होश उड़ गए। विकास ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। लूट की जानकारी मिलने के बाद खोह नागोरियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसे धोखे में रखकर गाड़ी से नीचे उतारा और इसके बाद इनोवा लूटकर फरार हो गए।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अब वारदात के तरीके और बदमाशों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही, जिस दिशा में बदमाश कार लेकर भागे, उस रूट पर भी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की बाइक और लूटी गई इनोवा के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।