{"_id":"6a8e9c611188c8eed80dd586","slug":"video-activa-stolen-from-behind-sanatan-dharma-pathshala-in-moga-thief-caught-on-cctv-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में सनातन धर्म पाठशाला के पीछे से एक्टिवा चोरी, CCTV में कैद हुए चोर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

मोगा शहर में वाहन चोरी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सनातन धर्म पाठशाला के पीछे मित्तल रोड से राहुल जिंदल की सफेद रंग की एक्टिवा चोरी हो गई। घटना मौके पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी हुई एक्टिवा का नंबर PB-29Q-3728 बताया गया है। घटना से संबंधित वीडियो में एक युवक, जो लाल रंग की कमीज पहने हुए है।

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