बिहार: यूपी पुलिस की नौकरी ठुकराई, प्रेमी से शादी की; तीन महीने बाद फंदे से लटकी मिली बीपीएससी शिक्षिका

वैशाली जिले के चेहराकलां प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बीपीएससी शिक्षिका मधु पाल की आत्महत्या के मामले में पुलिस अब मृतका के मायके पक्ष के परिजनों के कानपुर से वैशाली पहुंचने का इंतजार कर रही है। उनके आने के बाद ही पुलिस इस मामले में आगे की औपचारिक कार्रवाई और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करेगी।

विज्ञापन