छिंदवाड़ा: फसल बचाने गजराज को भगाने गया किसान, हाथी ने सूंड से उठाकर पटका

खेत में घुसे हाथी को भगाकर फसल बचाने की कोशिश किसान की जिंदगी पर भारी पड़ गई। अमरवाड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम चिखली चंदेरी में फसल को नुकसान पहुंचा रहे जंगली हाथी को भगाने पहुंचे किसान पर गजराज ने हमला कर दिया। हाथी ने किसान को अपनी सूंड से उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

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