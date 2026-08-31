Rishikesh News: हाईवे पर बने मालाकुंठी पुल के बीच में होती है प्री वेडिंग शूट

ऋषिकेश। मालाकुंठी में जिस स्थान पर डंपर और कार की टक्कर हुई उस स्थान पर शादियों के सीजन में प्री वेडिंग शूटिंग होती है। जो कि दुर्घटना को न्योता देता है। हाईवे पर खुलेआम होने वाली प्री वेडिंग शूट करने वाले फोटोग्राफरों के खिलाफ मुनि की रेती पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती।स्थानीय लोगों को कहना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर और दिसंबर में मालाकुंठी पुल के बीच में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के फोटोग्राफर प्री वेडिंग शूट के लिए करते हैं। व्यस्ततम यातायात के बीच में फोटो शूट किया जाता है। कई बार पोज देने में व्यस्त यह जोड़े वाहन दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बचते हैं। वहीं पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई न किए जाने से हाइवे के बीच बने पुल के ऊपर खुलेआम प्री वेडिंग शूट किए जाते हैं। स्थानीय लोग भी पुलिस से मालाकुंठी के पुल के बीच में हो रही प्री वेडिंग शूट प्रतिबंधित करने के लिए मुनिकीरेती पुलिस से मांग कर चुके हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।