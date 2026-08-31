फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Transfer of 15 sub-inspectors and additional sub-inspectors

Haridwar News: 15 उप निरीक्षक और अपर उप निरीक्षकों के तबादले

Mon, 31 Aug 2026 04:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 04:59 PM IST
विज्ञापन
Transfer of 15 sub-inspectors and additional sub-inspectors
हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जिले में पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 15 उप निरीक्षक और अपर उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें कई चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन

ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, उप निरीक्षक मनोज रावत को श्यामपुर कोतवाली एसएसआई से रुड़की कोतवाली, संजीत कंडारी को हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी से श्यामपुर कोतवाली एसएसआई बनाया है। अंशुल अग्रवाल को रानीपुर कोतवाली से हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी बनाया गया है। शहजाद अली को इमलीखेड़ा चौकी से लक्सर कोतवाली, उमेश कुमार को शांतरशाह चौकी से लखनौता चौकी झबरेड़ा और अजय लाल को लखनौता चौकी से शांतरशाह चौकी का प्रभारी बनाया गया है। देवेंद्र पाल को ज्वालापुर बाजार चौकी से कनखल कोतवाली, मुनव्वर हुसैन को गंगनहर कोतवाली से धनौरी चौकी प्रभारी, विपिन कुमार को लक्सर कस्बा बाजार चौकी से रेल चौकी ज्वालापुर और पुष्कर चौहान को कनखल कोतवाली से ज्वालापुर बाजार चौकी प्रभारी बनाया गया है। वहीं समीन पांडेय को रेल चौकी ज्वालापुर से लक्सर कस्बा बाजार चौकी प्रभारी और अमित नौटियाल को कनखल कोतवाली से इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अपर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह को धनौरी चौकी से गंगनहर कोतवाली, युवराज को सीओ नगर कार्यालय से बुग्गावाला थाना और प्रमोद सिंह को पुलिस लाइन से सीओ नगर कार्यालय भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed