{"_id":"6b07add8994d197f470a8311","slug":"video-dispute-in-amritsar-over-the-volume-of-a-loudspeaker-fir-registered-against-three-individuals-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर विवाद, तीन लोगों पर एफआईआर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

गुरु नानक सुल्तानविंड रोड क्षेत्र में घर में बने चर्च में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने प्रमोद कुमार और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गुरमीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रमोद कुमार ने लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। सिख नेता रशपाल सिंह बागी ने दावा किया कि मारपीट में प्रमोद के सिर पर चोट आई और टांके लगवाने पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन संघर्ष करेंगे और अमृतसर में चक्का जाम किया जाएगा।

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