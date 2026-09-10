Jalandhar News: करंट लगने से मजदूर की मौत
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:10 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 03:10 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। रेलवे स्टेशन की एक बिल्डिंग की छत्त पर काम कर रहे एक मज़दूर को बिजली का करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान इस्तखर निवासी बिहार के रूप में हुई है। एक अन्य मजदूर माझी ने बताया कि वह रेलवे की बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। जब मजदूर इस्तखर छत्त पर हलटी से लेंटर तोड़ रहा था तो इस दौरान उसको अचानक करंट लग गया। उन्होंने बताया कि वह इस्तखर को लेकर फगवाडा के सिविल अस्पताल पहुंचे यहां डाक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फगवाड़ा के सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है व जांच जारी है।
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फगवाड़ा। रेलवे स्टेशन की एक बिल्डिंग की छत्त पर काम कर रहे एक मज़दूर को बिजली का करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान इस्तखर निवासी बिहार के रूप में हुई है। एक अन्य मजदूर माझी ने बताया कि वह रेलवे की बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। जब मजदूर इस्तखर छत्त पर हलटी से लेंटर तोड़ रहा था तो इस दौरान उसको अचानक करंट लग गया। उन्होंने बताया कि वह इस्तखर को लेकर फगवाडा के सिविल अस्पताल पहुंचे यहां डाक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फगवाड़ा के सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है व जांच जारी है।