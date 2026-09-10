जयपुर: सेंट्रल पार्क से CA का अपहरण! जबरन मर्सिडीज में डाला, फिर ऐसे बच गई जान

राजधानी जयपुर में लग्जरी मर्सिडीज कार से एक युवक के अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सुबह अशोक नगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल पार्क इलाके की बताई जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि दो युवकों ने उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से मौके से फरार हो गए।

दिल्ली रोड पर बाइक को मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि मर्सिडीज कुछ देर बाद आमेर इलाके में दिल्ली रोड पर पहुंची। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बावजूद कार की रफ्तार नहीं रुकी। करीब सुबह 8 बजे दिल्ली रोड पर पीली की तलाई कट के पास कार अनियंत्रित होकर कच्चे नाले में जा गिरी। कार के नाले में गिरते ही उसमें सवार दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

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मर्सिडीज से नकली पिस्टल और चाकू बरामद

हादसे की सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के अंदर से नकली पिस्टल और चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मर्सिडीज को कब्जे में ले लिया है और फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मर्सिडीज किस दिशा से आई थी और उसमें सवार दोनों आरोपी कौन थे। पीड़ित के मुताबिक, कार में दो आरोपी सवार थे।

पीड़ित थाने पहुंचा, अपहरण के प्रयास की शिकायत

इधर, कथित अपहरण के प्रयास को लेकर पीड़ित अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा है। पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी युवक को कथित तौर पर क्यों और कहां ले जाना चाहते थे।