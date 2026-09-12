अमृतसर में एएसआई को सिर में मारी गोली

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अमृतसर के अजनाला थाना क्षेत्र में ड्यूटी से लौट रहे एक एएसआई पर अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गोली एएसआई के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गंभीर चोट के बावजूद एएसआई ने हिम्मत नहीं हारी और खुद मोटरसाइकिल चलाकर थाना अजनाला पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अमृतसर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।
जानकारी के अनुसार एएसआई जसवंत सिंह अमृतसर पुलिस लाइन में ड्यूटी पूरी करने के बाद मोटरसाइकिल से अजनाला की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान भल्ला पिंड गांव के पास एक व्यक्ति ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके सिर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और किसी तरह थाना अजनाला पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ हुई फायरिंग की जानकारी दी।
हालत खतरे से बाहर
थाने पहुंचने के बाद पुलिस कर्मचारियों ने घायल एएसआई जसवंत सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि सिर में गोली लगने के कारण उन्हें गंभीर चोट आई है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि घटना थाना राजासांसी के क्षेत्र में हुई है। फायरिंग के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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