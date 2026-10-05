एमपी: पहले घर-नौकरी का लालच, फिर धर्म बदलने का दबाव; सतना में महिला समेत तीन पर केस, हिरासत में आरोपी

सतना में टिकुरिया टोला क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को प्रलोभन देने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।पुलिस के मुताबिक, टिकुरिया टोला निवासी जगविजय उर्फ जग्गी वर्मा (25) कुछ समय से बीमारी, बेरोजगारी, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से परेशान था। इसी का फायदा उठाते हुए उसकी मुलाकात कंचन महतो नामक व्यक्ति से हुई। आरोप है कि कंचन उसे रेनु समुद्रे के घर लेकर गया। आरोप है कि वहां रेनु समुद्रे ने उसे ईसाई धर्म अपनाने और प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा। पीड़ित युवक को बेहतर स्वास्थ्य, रहने के लिए घर और नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। शुरुआती दौर में उम्मीद बंधने के कारण युवक उनकी बातें मानता रहा, लेकिन जब कोई बदलाव नहीं हुआ और उस पर धर्म बदलने का भारी दबाव बनाया जाने लगा, तब उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। रविवार को जब वह दोबारा वहां पहुंचा तो आरोपियों ने साफ शब्दों में कह दिया कि धर्म बदले बिना उसे न तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, न नौकरी और न ही घर मिल पाएगा।पीड़ित जगविजय उर्फ जग्गी को जब धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव और प्रताड़ित किया जाने लगा तो युवक ने विरोध जताया और कोलगवां थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कंचन महतो, रेनु समुद्रे और ईशू समुद्रे को हिरासत में ले लिया।ये भी पढ़ें-इस मामले की जानकारी बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को लगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो, बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेनु समुद्रे, कंचन महतो और ईशू समुद्रे के खिलाफ **मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत नामजद केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।