सतना में धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन: पैसे और नौकरी का लालच देकर बना रहे थे धर्म बदलने का दबाव, पांच हिरासत में

शहर के धवारी क्षेत्र में एक मकान में धर्मांतरण की आशंका को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर पैसे और अन्य लाभ का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।धवारी क्षेत्र में चांदमारी रोड के पास स्थित एक मकान में कथित धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और पुलिस को इसकी जानकारी दी।बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ शुक्ला के अनुसार उन्हें शिकायत मिली थी कि मकान में मौजूद महिलाओं और पुरुषों को पैसे व नौकरी का प्रलोभन देने के साथ कथित तौर पर डराकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को मकान के अंदर करीब 15 लोग मिले। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बाद में मामले में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई।कोतवाली थाना प्रभारी हेमंत शर्मा के अनुसार धवारी निवासी आशा चौधरी के पति का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था और परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। पुलिस के मुताबिक करीब चार साल पहले आशा का संपर्क रामनरेश चौधरी और उसके परिवार से हुआ था। पुलिस के अनुसार यह परिवार ईसाई धर्म अपना चुका था। आरोप है कि संबंधित परिवार ने आशा को धर्म परिवर्तन करने पर समस्याओं का समाधान होने और आर्थिक मदद मिलने का प्रलोभन दिया। कथित तौर पर उन पर कई बार दबाव भी बनाया गया लेकिन आशा ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(ए), 351(3) और 3(5) के साथ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मकान से धार्मिक सामग्री जब्त किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।शहर में पिछले सात दिनों के भीतर धर्मांतरण से जुड़े दो मामले सामने आने की बात कही जा रही है। इससे पहले कोलगवां थाना क्षेत्र के टिकुरिया टोला में एक मकान में धर्मांतरण का आरोप लगा था। उस मामले में एक युवती समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।अब धवारी क्षेत्र में सामने आए मामले के बाद पुलिस ने सतर्कता बढ़ाने की बात कही है। नगर पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बातचीत में कहा कि पुलिस ऐसे मामलों को लेकर अलर्ट है और जहां भी इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलेगी, वहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ और किराएदारों की सूची तैयार कराने की बात भी कही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।