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संविधान, लोकतंत्र और देश की विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के संकल्प के साथ शनिवार को नई दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित ‘हम भारत के लोग’ राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होते देशभर से आए लेखक, कवि, कलाकार और संस्कृतिकर्मी। 45 लेखकों और कलाकारों की अपील से शुरू हुई इस पहल को अब तक 500 से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है।

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