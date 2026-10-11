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दिल्ली के जनपथ में सामान्य हुई स्थिति, खुली दिखीं कुछ दुकानें; देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:30 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:30 PM IST







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दिल्ली के जनपथ में आज स्थिति सामान्य बनी हुई है। इलाके में जनजीवन सामान्य नजर आ रहा है और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं। सड़क पर सामान्य गतिविधियां जारी हैं। जनपथ में मौजूदा हालात कैसे हैं और इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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