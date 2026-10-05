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दिल्ली: बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 पर लगा भीषण जाम, वाहन चालकों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 05 Oct 2026 11:50 AM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 11:50 AM IST







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बारापूला एलिवेटेड रोड फेज 3 पर लगा जाम। यह जाम मयूर विहार से चलने पर 1 किलोमीटर बाद से शुरू हो गया। नए बारापुला एलिवेटेड रोड से पुराने बारापुला एलिवेटेड रोड से मिलने वाले प्वाइंट पर यह बॉटलनेक बनने से जाम लग रहा है। ... और पढ़ें

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